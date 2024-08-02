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Мужчина утонул в Ладожском озере, выпав из лодки

Тело погибшего в 47-регионе передали сотрудникам полиции.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, водолазы работали в акватории Ладожского озера, где отрабатывали заявку, которая поступила еще 29 июля. В тот день им рассказали об утонувшем в водоеме мужчине. К сожалению, информация подтвердилась. О подробностях сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

— Дежурной смене поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга доложили, что из лодки в Ладожском озере в районе Бугровского маяка выпал мужчина. В эту пятницу водолазы обнаружили тело местного жителя, его доставили на берег и передали сотрудникам полиции, — рассказали специалисты.

К слову, ближе к ночи 1 августа на пульт карельских спасателе поступил тревожный сигнал. Голос на том конце провода просил помочь женщине, которая не может выйти из леса в районе поселка Кунгозерский. На место отправились пожарные, которые приняли весьма оригинальное решение — выводить горожанку из массива с помощью звука сирен. Спасательная операция завершилась удачно.