Мужчина утонул в Ладожском озере, выпав из лодки

К слову, ближе к ночи 1 августа на пульт карельских спасателе поступил тревожный сигнал. Голос на том конце провода просил помочь женщине, которая не может выйти из леса в районе поселка Кунгозерский. На место отправились пожарные, которые приняли весьма оригинальное решение — выводить горожанку из массива с помощью звука сирен. Спасательная операция завершилась удачно.