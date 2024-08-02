Полковник Ходаренок заявил о необходимости реформ в ВДВ

Воздушно-десантных операций??? операции, в которых парашютным или посадочным способом выбрасывается не менее воздушно-десантной дивизии??? в истории войн и военных конфликтов не так уже и много. Первой из них стала Критская. Вермахт провел ее в период с 20 по 31 мая 1941 года (операция «Меркурий»). Поставленные цели были достигнуты. И это, возможно, первая и последняя результативная ВДО. Однако фактически воздушно-десантные войска Третьего Рейха погибли на Крите, а военно-транспортная авиация Люфтваффе так и не смогла после Крита восстановиться до уровня, достигнутого до проведения этой операции.