Как сообщили в Госавтоинспекции Тольятти, в четверг, 1 августа, в районе дома № 8 на улице Жукова 33-летний мужчина, управлявший автомобилем «Лада Икс-рей» не выбрал безопасную дистанцию до идущей впереди «Весты» и врезался в нее. «Веста» от удара продолжила движение и въехала в остановившуюся перед ней другую «Весту». В результате столкновения медицинская помощь потребовалась 8-месячной пассажирке одной из «Вест».