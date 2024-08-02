Дело сенатора Савельева. Главное

Родился в 1968 году в Нижнем Новгороде. Савельев служил в Афганистане и работал на нижегородском заводе «Двигатель революции». В 1990-х он занимал посты в нефтяных компаниях: был генеральным директором АООТ «Лукойл-Уфа», главой АООТ «Лукойл — Нижний Новгород», президентом и председателем совета директоров «Нефтехим», а также президентом «Транснефти». В политике он также успел проявить себя, будучи избранным депутатом нижегородского областного Законодательного собрания (в 1998 году), затем депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году избирался от «Единой России». Был первым заместителем руководителя фракции.