Дело сенатора Савельева. Главное

Обращение генерального прокурора
2 августа стало известно, что генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с просьбой лишить сенатора Савельева неприкосновенности, ссылаясь на установленные следствием факты его причастности к преступлению.
Решение Совфеда
Совет Федерации РФ лишил неприкосновенности сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в связи с установлением его причастности к организации убийства. Это решение было принято в ходе закрытого заседания после выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая подвела итоги весенней сессии. О принятом решении сообщил ТАСС глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Не только поступило обращение, но мы рассмотрели и дали согласие», — сказал Тимченко.
Как заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, копии материалов уголовного дела, представленные генпрокурором в Совет Федерации, были признаны достаточным основанием для лишения Савельева неприкосновенности и согласия на его задержание. Он подчеркнул, что все требования законодательства при принятии постановления были соблюдены.
Задержание сенатора
После вынесенного решения Дмитрий Савельев был задержан сотрудниками правоохранительных органов прямо на выходе из зала заседаний для дальнейшего проведения следственных действий.
По информации РБК, сенатор назвал преследование необоснованным и заявил, что представленные против него факты — «сфабрикованные». По словам Вячеслава Тимченко, Валентина Матвиенко отметила, что решать судьбу Савельева будет суд, и у него будет возможность оспорить задержание с помощью адвокатов, привести контраргументы.
Суть дела
Савельеву вменяется приготовление к убийству. Следственный комитет России завел уголовное дело и продолжает расследование.
Как сообщил ТАСС, речь идет о Сергее Ионове, осужденном в 2022 году за растрату в особо крупном размере.
Убийство, которое пытался организовать сенатор Савельев, было инсценировано для изобличения заказчика и организаторов преступления. По данным СК, сенатор передал соучастнику обещанное вознаграждение после получения информации о якобы выполнении заказа.
2 августа сенатора от Тульской области задержали после лишения неприкосновенности. В ближайшее время ему предъявят обвинение.
Парламентская деятельность Савельева
Дмитрий Савельев занимал пост сенатора от Тульской области с октября 2016 года. До этого он был депутатом Госдумы и входил в различные комитеты, включая комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. В верхней палате парламента Савельев с октября 2016-го по ноябрь 2023 года был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам. Затем он вошел в комитет по экономической политике.
Личная биография и карьера
Родился в 1968 году в Нижнем Новгороде. Савельев служил в Афганистане и работал на нижегородском заводе «Двигатель революции». В 1990-х он занимал посты в нефтяных компаниях: был генеральным директором АООТ «Лукойл-Уфа», главой АООТ «Лукойл — Нижний Новгород», президентом и председателем совета директоров «Нефтехим», а также президентом «Транснефти». В политике он также успел проявить себя, будучи избранным депутатом нижегородского областного Законодательного собрания (в 1998 году), затем депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году избирался от «Единой России». Был первым заместителем руководителя фракции.
Нина Лютикова