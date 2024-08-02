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Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле достали тело еще одного ребенка

Тело мальчика достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле после взрыва.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле после взрыва в пятиэтажке на улице Сибирской нашли еще одно тело ребенка. Его достали из-под завалов. Об этом сообщили в экстренных службах.

В МЧС России рассказали, что из-под завалов достали тело мальчика. На данный момент это уже шестой погибший.

— В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тело мальчика без признаков жизни. К сожалению, это уже шестой погибший, — заявили спасатели.

Напомним, что ранее стало известно о пяти погибших после взрыва дома в Нижнем Тагиле. ЧП произошло днем 1 августа. По предварительным причинам, это произошло из-за взрыва газа. По данным регионального Минздрава, из-за обрушения пострадали двадцать человек, в их числе семь детей.