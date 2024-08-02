4 пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в больнице

Напомним, в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково днем 29 июля после столкновения с КамАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд № 491 Казань — Адлер. Электровоз и 9 вагонов сошли с рельсов, из них часть опрокинулась. В поезде находились более 800 пассажиров, пострадали 52 человека.