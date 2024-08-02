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4 пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в больнице

Пациенты находятся на стационарном лечении в больнице СМП № 25.

Как сообщает администрация Волгоградской области, в результате инцидента с грузовиком и поездом, который произошел в регионе 29 июля, на стационарном лечении находятся 4 человека. Все они получают медицинскую помощь в больнице СМП № 25.

Известно, что женщина 54 лет была переведена в отделение сочетанной травмы, 44-летний мужчина все еще находится в реанимации. Двое мужчин 31 и 43 лет продолжают лечение в отделении травматологии.

Напомним, в Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково днем 29 июля после столкновения с КамАЗом сошел с рельсов пассажирский поезд № 491 Казань — Адлер. Электровоз и 9 вагонов сошли с рельсов, из них часть опрокинулась. В поезде находились более 800 пассажиров, пострадали 52 человека.