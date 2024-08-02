У воронежского портного нашли 101 куст конопли

Фигурант тщательно ухаживал за растениями: регулярно поливал и пропалывал сорняки. Мужчина во всем сознался и заверил, что собирался использовать марихуану с целью личного потребления. В соответствии с частью 1 статьи 231 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.