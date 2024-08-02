У воронежского портного нашли 101 куст конопли

На участке в селе Лосево Павловского района 61-летний портной вырастил 101 куст конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Фигурант тщательно ухаживал за растениями: регулярно поливал и пропалывал сорняки. Мужчина во всем сознался и заверил, что собирался использовать марихуану с целью личного потребления. В соответствии с частью 1 статьи 231 УК РФ подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем Россельхознадзор обнаружил очаг дикорастущей конопли.