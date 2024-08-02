Бывшего главу двух районов Казани поместили под стражу до 1 октября

Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».
Сергея Миронова обвиняют в нескольких уголовных преступлениях ч.3 ст. 159 (мошенничество служебным лицом в крупном размере), ч.1 ст 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Свою вину он не признает.
Бывший глава двух районов прибыл сегодня в Вахитовский районный суд г. Казани на костылях и объяснил свое состояние некрозом обеих ног.
Сергея Миронова отстранили от должности в марте текущего года. Прокуратура инициировала конфискацию 63 объектов недвижимости, принадлежащих Сергею Миронову и его родственникам, общей стоимостью 308,3 миллиона рублей.