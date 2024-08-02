Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

«В Нижнем Тагиле спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одно человека без признаков жизни», — подчеркнули в ведомстве.
Таким образом, число погибших увеличилось до семи, четверо из них — дети.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле.
Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.
По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.
В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.
Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.