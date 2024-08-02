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Число погибших под завалами дома в Нижнем Тагиле выросло до семи

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Спасатели извлекли тело еще одного человека из-под завалов дома в Нижнем Тагиле, сообщила пресс-служба МЧС.

Источник: © РИА Новости

«В Нижнем Тагиле спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одно человека без признаков жизни», — подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, число погибших увеличилось до семи, четверо из них — дети.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле.

Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились накануне из-за взрыва газовоздушной смеси.

По последним данным МЧС, пострадал 21 человек, из них десять детей. В больницах Екатеринбурга и Нижнего Тагила остаются 11 пациентов, в том числе пять детей.

В Дзержинском районе города ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Прокуратура начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом жилом доме.

Решения по дальнейшей судьбе обрушившегося здания примут после завершения поисково-спасательной операции и проведения технических исследований.

МЧС