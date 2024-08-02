МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем

Ранее в Севастополе на проспекте генерала Острякова обнаруженные после падения частей сбитой ракеты обломки и множество суббоеприпасов уничтожили на месте падения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Губернатор также сообщил, что фугасную часть ракеты, которая пробила крышу многоэтажки на улице Симонка удалось транспортировать на полигон для уничтожения, жители вернулись домой.
«В Севастополе ликвидировали боевую часть ракеты и суббоеприпасы, упавшие в результате обстрела ВСУ», — сообщили МЧС. На видео показано уничтожение в городе и на полигоне.
В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.