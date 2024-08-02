МЧС показало кадры уничтожения боевой части ракеты ATACMS под Севастополем

В ночь на пятницу в городе объявляли воздушную тревогу и баллистическую угрозу, позже их отменили. Развожаев сообщал, что сбиты больше четырех воздушных целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Части ракет упали в нескольких районах города.