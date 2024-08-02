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В массовом ДТП на Тюкалинском тракте погибли два человека

Три автомобиля сгорели дотла.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 2 августа, в восьмом часу вечера на «трассе смерти» снова оборвались две жизни. Столкнулись и загорелись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель большегруза «Ситрак», ехавший со стороны города Омска в направлении Тюмени, на встречной полосе допустил столкновение с таким же крупногабаритным автомобилем, марка которого пока не установлена.

Ехавший вслед за последней фурой «Ниссан» также стал участником столкновения. Все транспортные средства загорелись.

По данным омской полиции, в аварии погибли оба водителя большегрузов, водитель «Ниссана» не пострадал.

Масштабное возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, в настоящий момент движение на трассе уже восстановлено.