В массовом ДТП на Тюкалинском тракте погибли два человека

Сегодня, 2 августа, в восьмом часу вечера на «трассе смерти» снова оборвались две жизни. Столкнулись и загорелись три автомобиля.
По предварительным данным, водитель большегруза «Ситрак», ехавший со стороны города Омска в направлении Тюмени, на встречной полосе допустил столкновение с таким же крупногабаритным автомобилем, марка которого пока не установлена.
Ехавший вслед за последней фурой «Ниссан» также стал участником столкновения. Все транспортные средства загорелись.
По данным омской полиции, в аварии погибли оба водителя большегрузов, водитель «Ниссана» не пострадал.
Масштабное возгорание ликвидировали сотрудники МЧС, в настоящий момент движение на трассе уже восстановлено.