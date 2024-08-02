Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства

Родился Савельев в 1968 году, он уроженец Нижнего Новгорода. Проходил военную службу в Афганистане. Работал на нижегородском заводе «Двигатель революции» (сейчас АО «РУМО»). В 1990-х работал на руководящих должностях в нефтяных компаниях: «Лукойл-Уфа» и «Лукойл-Нижний Новгород», затем — в нижегородской «Норси-ойл» в нижегородском Кстово (компанией руководил Сергей Кириенко — сейчас первый заместитель главы администрации президента, потом компания перешла под контроль ЛУКОЙЛа), ЗАО «Нефтехим», в 1998—1999 годах был генеральным директором «Транснефти».