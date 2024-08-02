В Киеве призвали не допустить возвращения Нетребко на сцену в Европе

После начала российской военной операции сотрудничество с Нетребко прекратили многие западные площадки, в том числе Баварская государственная опера и «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке. Часть ее выступлений была отменена, однако певица добивалась компенсации. Так, третейский судья в марте 2023 года обязал «Метрополитен-оперу» выплатить Нетребко $200 тыс. за отмену 13 концертов. В августе 2023-го артистка подала иск к опере с требованием возместить ей не менее $360 тыс. в качестве компенсации за отмененные выступления. В сентябре 2023 года Берлинская опера решила возобновить сотрудничество с Нетребко, Киев это осудил.