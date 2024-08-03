Из-за бочки на «Тавриде» столкнулись три машины — есть пострадавший

По словам полицейского, предварительно известно, что ДТП спровоцировало появление на трассе бочки, которую вовремя не заметил водитель легкового автомобиля, после чего машины стали врезаться одна в одну.
«Препятствие в виде бочки на трассе, упало у кого-то, видимо. И водитель Hyundai не справился с управлением, не увидел его вовремя и наехал. Вышел из машины — и вторая машина на него наехала, тоже Hyundai. И потом еще грузовик столкнулся с ними», — рассказал Константин Кондря.
В результате ДТП пострадал водитель первого Hyundai, столкнувшегося с бочкой.
«У нас там один пострадавший. Погибших нет», — уточнил Константин Кондря.
По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они также регулируют движение, которое пока на данном участке затруднено.
Ранее 2 августа на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» столкнулось два легковых автомобиля, в результате погибли трое, один человек попал в реанимацию. Накануне в массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина, а в Крыму в ДТП попал автобус с 28-ю пассажирами.