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Из-за бочки на «Тавриде» столкнулись три машины — есть пострадавший

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. Бочка, выпавшая на трассу «Таврида» из неустановленного транспортного средства, привела к ДТП с пострадавшим, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, движение на участке временно затруднено. Об этом РИА Новости Крым сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения УГАИ МВД по Республике Крым Константин Кондря.

Источник: РИА "Новости"

По словам полицейского, предварительно известно, что ДТП спровоцировало появление на трассе бочки, которую вовремя не заметил водитель легкового автомобиля, после чего машины стали врезаться одна в одну.

«Препятствие в виде бочки на трассе, упало у кого-то, видимо. И водитель Hyundai не справился с управлением, не увидел его вовремя и наехал. Вышел из машины — и вторая машина на него наехала, тоже Hyundai. И потом еще грузовик столкнулся с ними», — рассказал Константин Кондря.

В результате ДТП пострадал водитель первого Hyundai, столкнувшегося с бочкой.

«У нас там один пострадавший. Погибших нет», — уточнил Константин Кондря.

По его словам, сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, они также регулируют движение, которое пока на данном участке затруднено.

Ранее 2 августа на автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края» столкнулось два легковых автомобиля, в результате погибли трое, один человек попал в реанимацию. Накануне в массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина, а в Крыму в ДТП попал автобус с 28-ю пассажирами.