Из-за бочки на «Тавриде» столкнулись три машины — есть пострадавший

«Препятствие в виде бочки на трассе, упало у кого-то, видимо. И водитель Hyundai не справился с управлением, не увидел его вовремя и наехал. Вышел из машины — и вторая машина на него наехала, тоже Hyundai. И потом еще грузовик столкнулся с ними», — рассказал Константин Кондря.