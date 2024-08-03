Землетрясение в 2−3 балла ощутили в Усть-Каменогорске

По информации ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК, эпицентр землетрясения был в 224 километрах от Усть-Каменогорска, где ощутимость составил 2−3 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Сейсмические станции Казахстана 2 августа в 23:15 мин по времени Астаны зарегистрировали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
По информации ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК, эпицентр землетрясения был в 224 километрах от Усть-Каменогорска, где ощутимость составил 2−3 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.