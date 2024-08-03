«Новомосковская», новая «Коммунарка», «Москва-Сити»: в столице бум переименований в метро

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переименовании одной из станций Сокольнической линии метрополитена: «Коммунарка» теперь называется «Новомосковской».
Сперва станут указывать оба названия — изначальное и новое. Это будет сделано при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет из навигации на Сокольнической линии, отмечается в сообщении мэра.
Города под названием Новомосковск на Украине (его, кстати, тоже собрались переименовывать) и в Тульской области (он название пока не меняет) к «Новомосковской» отношения не имеют. В Департаменте транспорта Москвы пояснили: новое название должно «отразить значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве». Вскоре помимо «Новомосковской» Сокольнической линии появится и «Новомосковская» строящейся Троицкой линии. На этой же линии откроют новую станцию под названием «Коммунарка» — взамен той, что называлась так с момента открытия в 2019-м.
Часть Троицкой линии могут открыть к концу года. И «Коммунаркой» на ней станет проектируемая станция «Бачуринская» — так собирались увековечить бывшую деревню Бачурино. Новая «Коммунарка», как отмечают власти, будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах. Хотя есть мнение, что ближе эта станция к деревне Столбово. Таким было проектное название станции «Коммунарка», которая стала «Новомосковской».
Похожая история с переименованием в московской подземке была 15 лет назад. Тогда конечную станцию Калужско-Рижской линии «Битцевский парк» переименовали в «Новоясеневскую», а открытую в 2014-м соседнюю станцию Бутовской линии назвали «Битцевским парком». Хотя именно у нее проектное название было «Новоясеневская».
Ранее в этом году сразу несколько станций — метро, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца — объединили под одним названием «Москва-Сити». Хотя некоторые общественные организации вообще предлагали уйти от «Сити» и наименовать район и соответственно станции «Москва-Град».
Но до «Москвы-Града» пока не дошло. Название «Москва-Сити» получили станции метро «Международная», МЦК «Деловой центр» и четвертого Московского центрального диаметра «Тестовская». Доживает дни под старым названием «Тестовская» на первом диаметре — она тоже станет «Москвой-Сити» после ремонта. А вообще «Тестовская» получила свое название по исторической местности Тестово. Она, в свою очередь, именовалась так по фамилии купца и ресторатора Ивана Тестова. Тут он поселил цыганский хор, который пел в его трактирах.
Но теперь песенка «Тестовской» спета…
Соседние станции «Деловой центр» Солнцевской и Рублево-Архангельской линий, которые пересекаются в Москве-Сити, объединили со станцией «Выставочная» на ответвлении Филевской линии. Теперь она тоже «Деловой центр». Вообще-то в 2005-м году ее и открывали под таким названием, но спустя три года правительство Москвы переименовало ее в «Выставочную». И вот теперь все переиграли назад.
На следующей за «Деловым центром» «Киевской» недавно площадь Европы переименовали в площадь Евразии. Сами «Киевские» — всего их три — а также название вокзала остаются исконными.