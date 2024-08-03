«Новомосковская», новая «Коммунарка», «Москва-Сити»: в столице бум переименований в метро

Но до «Москвы-Града» пока не дошло. Название «Москва-Сити» получили станции метро «Международная», МЦК «Деловой центр» и четвертого Московского центрального диаметра «Тестовская». Доживает дни под старым названием «Тестовская» на первом диаметре — она тоже станет «Москвой-Сити» после ремонта. А вообще «Тестовская» получила свое название по исторической местности Тестово. Она, в свою очередь, именовалась так по фамилии купца и ресторатора Ивана Тестова. Тут он поселил цыганский хор, который пел в его трактирах.