AFP: двое россиян оказались в заложниках у группировки GSIM в Нигере

В июне глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли назвал GSIM одной из крупнейших и наиболее опасных террористических группировок, которые действуют в Африке, наряду с ИГ и «Аль-Каидой». По его информации, отряды GSIM действуют в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и пытаются расширить свою деятельность на Бенин и Того.