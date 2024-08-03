AFP: двое россиян оказались в заложниках у группировки GSIM в Нигере

По его информации, группировка опубликовала видео с двумя мужчинами, которые «утверждают, что являются россиянами и работали в [населенном пункте] Мбанге».
При этом AFP отмечает, что на видеозаписи не указана дата, а мужчины не уточнили, когда их похитили.
В июне глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли назвал GSIM одной из крупнейших и наиболее опасных террористических группировок, которые действуют в Африке, наряду с ИГ и «Аль-Каидой». По его информации, отряды GSIM действуют в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и пытаются расширить свою деятельность на Бенин и Того.