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AFP: двое россиян оказались в заложниках у группировки GSIM в Нигере

НАЙРОБИ, 3 августа. /ТАСС/. Радикальная группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (GSIM или JNIM), связанная с террористическими организациями «Исламским государством» и «Аль-Каидой» (обе запрещены в РФ) заявляет, что удерживает в заложниках двух граждан России, похищенных на юго-западе Нигера. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Источник: AP 2023

По его информации, группировка опубликовала видео с двумя мужчинами, которые «утверждают, что являются россиянами и работали в [населенном пункте] Мбанге».

При этом AFP отмечает, что на видеозаписи не указана дата, а мужчины не уточнили, когда их похитили.

В июне глава Африканского командования Вооруженных сил США генерал Майкл Лэнгли назвал GSIM одной из крупнейших и наиболее опасных террористических группировок, которые действуют в Африке, наряду с ИГ и «Аль-Каидой». По его информации, отряды GSIM действуют в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и пытаются расширить свою деятельность на Бенин и Того.