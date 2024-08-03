Специалисты из РФ и Белоруссии создали корпоративную сеть для британских инженеров

«Все наши поставщики соблюдают строгие требования безопасности. После того, как нам стало известно о предполагаемых нарушениях этих требований и тщательного внутреннего расследования, завершившегося в 2021 году, Rolls-Royce Submarines прекратила сотрудничество с WM Reply. Мы не заключали с ними никаких дополнительных контрактов», — подчеркнули в компании. В Rolls-Royce добавили, что проводят «полную проверку IT-безопасности любого кодирования перед его внедрением в свою сеть». «Компания уверена, что сотрудники WM Reply и их субподрядчики не имели доступа к информации на защищенных серверах», — заключили в фирме.