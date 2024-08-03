Два украинских беспилотника врезались в многоэтажку под Орлом

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Орловская область с полуночи подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, три беспилотника уничтожили, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский под Орлом, возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.