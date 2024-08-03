Два украинских беспилотника врезались в многоэтажку под Орлом

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Орловская область с полуночи подверглась массированной атаке вражеских БПЛА, три беспилотника уничтожили, еще два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский под Орлом, возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено три БПЛА, два БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский», — написал он в Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.