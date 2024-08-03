Самокатчик сбил ребёнка в Приморье

Примечательно, что штрафы для нарушителей не маленькие. Например, если кататься на самокате с пассажиром, то предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Если в нетрезвом виде — штраф 100 тысяч рублей, рассказали в УМВД России по Приморскому краю.