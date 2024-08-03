Самокатчик сбил ребёнка в Приморье

Водитель самоката наехал на 9-летнего ребёнка в Лесозаводске Приморского края. Следком начал проверку по факту происшествия, сообщает ИА PrimaMedia.
«СКР Приморья устанавливает обстоятельства получения травмы ребенком, на которого наехал человек на самокате в Лесозаводске», — информирует СКР по Приморскому краю.
Доследственная проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).
Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Отметим, что только с апреля этого года произошло больше 30 ДТП с участием самокатов.
Примечательно, что штрафы для нарушителей не маленькие. Например, если кататься на самокате с пассажиром, то предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Если в нетрезвом виде — штраф 100 тысяч рублей, рассказали в УМВД России по Приморскому краю.