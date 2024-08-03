У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 250 млн рублей и свыше 50 объектов недвижимости

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы нашли у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все это имущество Генпрокуратура требует обратить в доход государства как приобретенное незаконным путем.
«В ходе проверок выяснилось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, включая как жилые помещения, так и офисы», — сказал собеседник агентства. Кроме того, у Симоненко и его родственников нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.
На все это имущество наложен обеспечительный арест в рамках иска Генпрокуратуры об его обращении в доход государства. В банке данных исполнительных производств значится исполнительное производство в отношении Симоненко, открытое ФССП 22 июля на основании исполнительного листа краснодарского суда. «Предмет исполнения — наложение ареста», — указано в банке данных.
Симоненко с 1988 года служит в пожарной охране. В 2009 году стал заместителем начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю — начальником управления надзорной деятельности (главным государственным инспектором по пожарному надзору). Но в октябре 2018 года его уволили из МЧС в связи с достижением им предельного возраста службы. Спустя четыре года, в сентябре 2022 года, его восстановили на службе. В октябре 2023 года назначили замначальника главка. Чем занимался Симоненко в период с 2018 по 2022 год — в его биографии на сайте главка МЧС не сообщается. За 2017 год он задекларировал доход в размере более 1,1 млн рублей, его супруга — свыше 3,1 млн рублей. Тогда в собственности у пары находились раритетный автомобиль ЗИМ-12 и Skoda, четыре земельных участка, два нежилых строения и жилой дом.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Симоненко возбуждено уголовное дело. Его задержали 31 июля. До этого, 18 июля, Генпрокуратура обратилась в краснодарский суд с просьбой обратить в доход государства имущество Симоненко и его семьи.