У замглавы ГУ МЧС по Кубани нашли 250 млн рублей и свыше 50 объектов недвижимости

Симоненко с 1988 года служит в пожарной охране. В 2009 году стал заместителем начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю — начальником управления надзорной деятельности (главным государственным инспектором по пожарному надзору). Но в октябре 2018 года его уволили из МЧС в связи с достижением им предельного возраста службы. Спустя четыре года, в сентябре 2022 года, его восстановили на службе. В октябре 2023 года назначили замначальника главка. Чем занимался Симоненко в период с 2018 по 2022 год — в его биографии на сайте главка МЧС не сообщается. За 2017 год он задекларировал доход в размере более 1,1 млн рублей, его супруга — свыше 3,1 млн рублей. Тогда в собственности у пары находились раритетный автомобиль ЗИМ-12 и Skoda, четыре земельных участка, два нежилых строения и жилой дом.