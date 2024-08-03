Фундамент омской пятиэтажки размывает горячей водой

Жители омской пятиэтажки по улице Кемеровская, 4 прислали в редакцию «КП-Омск» письмо с просьбой о помощи. С начала лета технический подвал этого дома подтапливает горячей водой.
«Сырость по всему дому, на первых этажах у людей портится мебель, в подъездах баня, — рассказали жильцы. — Размывается грунт под цоколем и фундаментом, уже причинен ущерб общему имуществу».
Причина бедствия — отнюдь не гнилые трубы в подвале самого дома. Люди страдают из-за аварийной ситуации на теплосетях АО «Теловая компания», которые проходят рядом. Причем подтапливает пятиэтажку аж с начала июня нынешнего года.
УК «На Волочаевской», которая обслуживает этот дом, неоднократно обращалась в «Тепловую компанию» с требованием немедленно устранить протечки и прислать представителя для составления акта обследования. Но работник теплоснабжающей организации даже не пришел на встречу.
В отчаянии люди уже написали письма губернатору и в прокуратуру.
Как рассказали «КП-Омск» в «Тепловой компании», вчера, 2 августа, специалисты выехали на место для проведения обследования.
«После примем решение о дальнейших действиях. Ремонтные работы будут проведены до 16 августа», — заверили в организации.
Что будет за это время с домом, который с начала лета подтапливает горячей водой, неизвестно. Жильцы не исключают, что будут взыскивать причиненный ущерб в суде.
Напомним, недавно мы писали о похожей ситуации в доме на проспекте К. Маркса, 59. Там в подвале транзитом идут трубы с горячей водой для ближайших домов. И тоже постоянно лопаются.