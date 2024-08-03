Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М3” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в пояснении к видеоролику.
В Минобороны подчеркнули, что расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную противником, и за считанные секунды уничтожил ее.
Как отметили в ведомстве, расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки и каждую минуту сканируют пространство станциями обнаружения целей. «Буки» за время спецоперации сбили огромное количество разведывательно-ударных беспилотников, но также эффективно поражали и ракеты «Точка-У», ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.
Машины «Буков» на гусеничном ходу развивают скорость около 60 километров в час по любой поверхности. Развертывание на новой позиции занимает несколько минут.