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Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Запад», который уничтожил запущенную ВСУ ракету ATACMS американского производства.

Источник: © РИА Новости

«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) “Бук-М3” 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” по перехвату и уничтожению американской оперативно-тактической ракеты ATACMS ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в пояснении к видеоролику.

В Минобороны подчеркнули, что расчет комплекса засек высотную скоростную цель, запущенную противником, и за считанные секунды уничтожил ее.

Как отметили в ведомстве, расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки и каждую минуту сканируют пространство станциями обнаружения целей. «Буки» за время спецоперации сбили огромное количество разведывательно-ударных беспилотников, но также эффективно поражали и ракеты «Точка-У», ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.

Машины «Буков» на гусеничном ходу развивают скорость около 60 километров в час по любой поверхности. Развертывание на новой позиции занимает несколько минут.