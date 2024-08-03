Минобороны показало кадры уничтожения ракеты ATACMS

Как отметили в ведомстве, расчеты несут боевое дежурство в любых погодных условиях круглые сутки и каждую минуту сканируют пространство станциями обнаружения целей. «Буки» за время спецоперации сбили огромное количество разведывательно-ударных беспилотников, но также эффективно поражали и ракеты «Точка-У», ракеты РСЗО HIMARS и другие снаряды систем залпового огня.