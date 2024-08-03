Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик доложил, что все цели были поражены.
«Сегодня на командном пункте нам выдали очередную цель. Это живая сила противника, опорный пункт. Неуправляемыми ракетами НАР С-8, выполнили боевой полет в районе выполнения боевых задач. Вышли по ориентирам, выполнили пуски НАР. По докладу авиационного наводчика, оценка была отличная, цели были поражены», — приводит МО РФ слова лётчика Су-25 Сергея.
Отмечается, что при выполнении задания удалось уничтожить спецтехнику и живую силу противника.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик, на котором можно видеть, как самолёт готовят к вылету, как лётчик садится в него и выруливает на взлётно-посадочную полосу, после чего отправляется на задание. Хорошо видно, как он на минимальной высоте пролетает над полями и перелесками, после чего с кабрирования (то есть задрав «нос») наносит удар. Отдельно показано попадание ракет в цели. Также с различных ракурсов демонстрируется противоракетный манёвр и уход Су-25. В конце ролика видно, как он возвращается на аэродром.