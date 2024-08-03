Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Кроме того, Минобороны показало видеоролик, на котором можно видеть, как самолёт готовят к вылету, как лётчик садится в него и выруливает на взлётно-посадочную полосу, после чего отправляется на задание. Хорошо видно, как он на минимальной высоте пролетает над полями и перелесками, после чего с кабрирования (то есть задрав «нос») наносит удар. Отдельно показано попадание ракет в цели. Также с различных ракурсов демонстрируется противоракетный манёвр и уход Су-25. В конце ролика видно, как он возвращается на аэродром.