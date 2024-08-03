Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет

«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — написал он.
Ранее Голубев сообщил, что ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде регионов, включая Ростовскую область, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.