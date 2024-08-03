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Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских БПЛА, жертв нет

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Минувшей ночью территорию Ростовской области атаковали 55 украинских БПЛА. В результате атаки жертв и пострадавших нет. В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования», — написал он.

Ранее Голубев сообщил, что ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде регионов, включая Ростовскую область, действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.