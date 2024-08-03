Тело ранее пропавшего ребенка нашли в ВКО

В Департаменте полиции ВКО изданию сообщили, что проводятся следственные действия.
Напомним, вчера мы писали, что в Усть-Каменогорске продолжаются поиски 7-летнего Богдана Иванова, который 23 июля около 9 утра ушел из дома на прогулку и не вернулся.
«По предварительной информации, ребенок с другом пришли на пляж парка “Самал”, чтобы искупаться. После этого его никто не видел. Одежда и обувь мальчика остались на берегу», — сообщали в ДП ВКО.
Поисковые мероприятия проводились вдоль береговой линии и в воде посредством катеров. Задействовано около 100 человек личного состава. Помимо полиции, ребенка искали спасатели, военнослужащие и волонтеры.
Добавим, тревожную статистику о гибели детей озвучили в МЧС Казахстана в июле. По информации спасателей, в стране фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах.
«Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа утонувших детей. Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни. Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. (…) В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель взрослых уменьшилась на 14%, детей -увеличилась на 20%», — сообщили в министерстве.
МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности поведения на воде.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы
и т. п.);
- вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
- определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.
При наличии пульса и дыхания следует:
- повернуть пострадавшего на живот;
- перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева
и т. п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.