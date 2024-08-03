Тело ранее пропавшего ребенка нашли в ВКО

«Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа утонувших детей. Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни. Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. (…) В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель взрослых уменьшилась на 14%, детей -увеличилась на 20%», — сообщили в министерстве.