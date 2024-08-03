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Тело ранее пропавшего ребенка нашли в ВКО

Вчера, 2 августа, в реке, протекающей в Шемонаихинском районе, недалеко от села Барашки, найдено тело 7-летнего мальчика, передает Yk-news.kz.

В Департаменте полиции ВКО изданию сообщили, что проводятся следственные действия.

Напомним, вчера мы писали, что в Усть-Каменогорске продолжаются поиски 7-летнего Богдана Иванова, который 23 июля около 9 утра ушел из дома на прогулку и не вернулся.

«По предварительной информации, ребенок с другом пришли на пляж парка “Самал”, чтобы искупаться. После этого его никто не видел. Одежда и обувь мальчика остались на берегу», — сообщали в ДП ВКО.

Поисковые мероприятия проводились вдоль береговой линии и в воде посредством катеров. Задействовано около 100 человек личного состава. Помимо полиции, ребенка искали спасатели, военнослужащие и волонтеры.

Добавим, тревожную статистику о гибели детей озвучили в МЧС Казахстана в июле. По информации спасателей, в стране фиксируется тревожная динамика увеличения количества погибших на водоемах.

«Серьезную обеспокоенность вызывает резкий рост числа утонувших детей. Чаще всего несчастные случаи происходят в выходные дни. Пренебрежение правилами безопасности, купание в необорудованных местах и оставление детей без внимания зачастую оборачиваются трагедией. (…) В сравнении с аналогичным периодом прошлого года гибель взрослых уменьшилась на 14%, детей -увеличилась на 20%», — сообщили в министерстве.

МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности поведения на воде.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

  • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
  • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т. п.);
  • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
  • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

  • повернуть пострадавшего на живот;
  • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т. п.);
  • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель, то нужно удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5−10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
  • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
  • согреть пострадавшего;
  • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

несчастный случай