Число подтопленных домов в Челябинской области за сутки увеличилось

По информации регионального Главка МЧС, на контроле остается подтопление 210 (ранее 179) частных жилых домов и 343 (341) приусадебных участков.
В трех пунктах временного размещения остаются 25 человек, в том числе восемь детей.
Вместе с тем, как следует из оперативной сводки, режим ЧС снят в Сосновском районе. Остается в Карабашском, Миасском и Копейском городских округах, Еткульском, Верхнеуральском и Еманжелинском районах, Коркинском округе.
Синоптики сообщают, что днем 2 августа в большинстве районов, а минувшей ночью — местами прошли кратковременные дожди с грозами, на северо-западе Челябинской области — очень сильные, от 0,1 до 36 мм. Ночью в Нязепетровске наблюдался туман. Температура воздуха днем в пятницу была плюс 19−26, в ночь на субботу — 10−13 градусов.