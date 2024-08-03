Число подтопленных домов в Челябинской области за сутки увеличилось

Синоптики сообщают, что днем 2 августа в большинстве районов, а минувшей ночью — местами прошли кратковременные дожди с грозами, на северо-западе Челябинской области — очень сильные, от 0,1 до 36 мм. Ночью в Нязепетровске наблюдался туман. Температура воздуха днем в пятницу была плюс 19−26, в ночь на субботу — 10−13 градусов.