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На дороге между Миассом и Златоустом иномарка насмерть сбила 72-летнего пенсионера

На дороге между Миассом и Златоустом иномарка насмерть сбила 72-летнего пенсионера, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Челябинской области. Оно зафиксировано поздно вечером 2 августа.

Предварительно сообщается, что на третьем километре автодороги Миасс — Златоуст 45-летний водитель Peugeot 307 совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении.

В результате мужчина 1952 года рождения скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы при движении по краю проезжей части должны идти навстречу транспортным средствам, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.