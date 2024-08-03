На дороге между Миассом и Златоустом иномарка насмерть сбила 72-летнего пенсионера

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Челябинской области. Оно зафиксировано поздно вечером 2 августа.
Предварительно сообщается, что на третьем километре автодороги Миасс — Златоуст 45-летний водитель Peugeot 307 совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении.
В результате мужчина 1952 года рождения скончался на месте.
По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы при движении по краю проезжей части должны идти навстречу транспортным средствам, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.