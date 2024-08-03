На дороге между Миассом и Златоустом иномарка насмерть сбила 72-летнего пенсионера

По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы при движении по краю проезжей части должны идти навстречу транспортным средствам, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.