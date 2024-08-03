В Уфе пойдет под суд экс-глава транспортной дирекции, обвиняемый во взятке

Следственный комитет Башкирии направил в суд уголовное дело по обвинению во взяточничестве бывшего главы транспортной дирекции Башкирии (является подразделением минтранса РБ) и директора ГКУ РБ «Центр организации дорожного движения» Мансафа Низакаева.
Следствие считает, что он получил автомобиль от одного из подрядчиков строительства уфимского Восточного выезда и использовал его в личных целях.
По версии следствия, в 2017 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» правительство республики и «Башкирская концессионная компания» заключили соглашение на строительство автомобильной дороги «Восточный выезд» в Уфе. В качестве подрядчика привлекли турецкую компанию. С 2021 по 2023 годы г-н Низакаев потребовал от представителей этой организации в аренду автомобиль «Тойота Камри» стоимостью 1,5 млн рублей и отдых в Турции стоимостью в 159 тысяч рублей. Взамен чиновник, якобы, пообещал оказывать содействие в беспрепятственном подписании актов приемки выполненных работ и их стоимости, а также других необходимых документов.
Мансафа Низакаева задержали в сентябре прошлого года. Своей вины он не признает. На его имущество стоимостью в 12 млн рублей наложили арест.
Отметим, что транспортную дирекцию Мансаф Фанусович возглавил в феврале 2018 года. В сентябре 2022-го чиновник перешел в центр организации дорожного движения республики. Тогда же ему начали прочить кресло министра транспорта после того, как ушел в отставку Александр Булушев.
Санкция вменяемой ему уголовной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до пяти миллионов рублей, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Дело рассмотрит Октябрьский суд Уфы.