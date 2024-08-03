В Уфе пойдет под суд экс-глава транспортной дирекции, обвиняемый во взятке

По версии следствия, в 2017 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» правительство республики и «Башкирская концессионная компания» заключили соглашение на строительство автомобильной дороги «Восточный выезд» в Уфе. В качестве подрядчика привлекли турецкую компанию. С 2021 по 2023 годы г-н Низакаев потребовал от представителей этой организации в аренду автомобиль «Тойота Камри» стоимостью 1,5 млн рублей и отдых в Турции стоимостью в 159 тысяч рублей. Взамен чиновник, якобы, пообещал оказывать содействие в беспрепятственном подписании актов приемки выполненных работ и их стоимости, а также других необходимых документов.