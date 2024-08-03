Силы ПВО за ночь сбили 75 украинских беспилотников

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минувшей ночью системы противовоздушной обороны сбили над территорией России 75 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем", — говорится в релизе.
По словам ростовского губернатора Василия Голубева, из-за массированной атаки дронов получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.
В Белгородской области беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Из-за взрыва загорелся один из резервуаров, пожар оперативно ликвидировали. Здесь также обошлось без пострадавших.
Никто не пострадал и при налете дронов в микрорайоне Болховский под Орлом. Там два аппарата попали в жилой дом, рассказал глава региона Андрей Клычков.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.