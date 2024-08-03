Три челябинца пострадали в ДТП с автобусом и легковушками

Вечером 2 августа возле ЖК «Ньютон» в Челябинске произошло тройное ДТП: столкнулись между собой автобус Mercedes-Benz, легковые автомобили Citroën и ВАЗ 2112. В результате получили травмы водители и пассажир легковушек, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.