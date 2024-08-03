Три челябинца пострадали в ДТП с автобусом и легковушками

Вечером 2 августа возле ЖК «Ньютон» в Челябинске произошло тройное ДТП: столкнулись между собой автобус Mercedes-Benz, легковые автомобили Citroën и ВАЗ 2112. В результате получили травмы водители и пассажир легковушек, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Авария случилась возле дома № 260 по улице татищева. В больницу доставили сидевшую за рулем Citroën 31-летнюю девушку и ехавшую с ней 51-летнюю женщину, а также 36-летнего водителя отечественного авто.
Причины и детали происшествия выясняет дорожная полиция.
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