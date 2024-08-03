Трентон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три челябинца пострадали в ДТП с автобусом и легковушками

Всех увезли в больницу.

Вечером 2 августа возле ЖК «Ньютон» в Челябинске произошло тройное ДТП: столкнулись между собой автобус Mercedes-Benz, легковые автомобили Citroën и ВАЗ 2112. В результате получили травмы водители и пассажир легковушек, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.

Авария случилась возле дома № 260 по улице татищева. В больницу доставили сидевшую за рулем Citroën 31-летнюю девушку и ехавшую с ней 51-летнюю женщину, а также 36-летнего водителя отечественного авто.

Причины и детали происшествия выясняет дорожная полиция.

Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись!