Беспилотник уничтожили в небе над Краснодарским краем

ВСУ в ночь на 3 августа атаковали беспилотниками несколько регионов России. Всего перехвачено и уничтожено 75 дронов.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотник, который перехватили в небе над Краснодарским краем, не принес последствий. Предварительно, разрушений и пострадавших в результате атаки БПЛА в регионе нет.
Напомним, накануне ВСУ вновь атаковали Краснодарский край дронами. Один из беспилотников, сбитых в небе над регионом, взорвался и упал на частный дом. Обломки БПЛА повредили сарай и окна в хуторе Ясени.
Жильцов эвакуировали в гостиницу до обследования места падения БПЛА. Позже на месте ЧП произошел пожар, который оперативно потушили. В результате никто не пострадал.
Еще один БПЛА задел электроподстанцию в Тихорецком районе. Повреждения оказались незначительными. Это не повлияло на подачу света жителя района.