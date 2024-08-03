Беспилотник уничтожили в небе над Краснодарским краем

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем», — сообщили в Минобороны РФ.