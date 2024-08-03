Полковник Ходаренок усомнился, что в ВС РФ появятся самокатные войска

Если еще сравнительно недавно дроны были лишь разведчиками на поле боя, то теперь, помимо разведки, они чуть ли не в полном объеме взяли на себя нанесение точечных ударов по одиночным и групповым целям противника (личный состав, различные виды техники и вооружения); корректировку огня подразделений ракетных войск и артиллерии; разведку и подсветку целей для ударов высокоточными боеприпасами типа «Краснополь», «Китолов» и «Смельчак»; высокоэффективную огневую поддержку штурмовых подразделений, а также координацию их действий в сложной боевой обстановке; применение в качестве ретрансляторов связи, средств радиоэлектронной разведки и борьбы.