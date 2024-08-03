В Башкирии два человека отправились в лес за грибами и не вернулись

Вечером также поступило сообщение, что 65-летний мужчина ушел в лес за грибами в районе Туймазинской горы, направляясь к садам «Росинка», в Октябрьском и не вернулся. При себе у него не было телефона. Мужчина нашелся самостоятельно и не нуждался в медицинской помощи.