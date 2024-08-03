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В Башкирии два человека отправились в лес за грибами и не вернулись

За прошедшие сутки в республике потерялись два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Первое сообщение о пропаже в центр обработки вызовов Системы-112 поступило вчера днем. 64-летняя женщина ушла вместе с друзьями собирать грибы в лес недалеко от деревни Курама Учалинского района. К счастью, женщину нашли. Она не нуждалась в медицинской помощи.

Вечером также поступило сообщение, что 65-летний мужчина ушел в лес за грибами в районе Туймазинской горы, направляясь к садам «Росинка», в Октябрьском и не вернулся. При себе у него не было телефона. Мужчина нашелся самостоятельно и не нуждался в медицинской помощи.