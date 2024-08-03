Лидер банды из 90-х получил 25 лет за убийства в Казахстане

Установлено, что в период с января 1998 года по январь 1999 года подсудимый, являясь лидером и участником устойчивой вооруженной ОПГ, совершил на территории Северо-Казахстанской и Акмолинской областей убийство пятерых человек. С начала 2006 года подсудимый находился в розыске и жил по поддельным документам.
«Судом установлены преступные деяния подсудимого в совершении вмененных уголовных преступлений на основании свидетельских показаний и исследованных судом заключений экспертиз, а также исследованного судом приговора Акмолинского областного суда от 13 декабря 1999 года в отношении других фигурантов вооруженной группы, организованной подсудимым», — сообщает суд Акмолинской области.
При назначении наказания судом приняты во внимание позиция потерпевших, просивших назначить строгую меру. Отягчающими обстоятельствами при вынесении приговора суд посчитал особо активную роль подсудимого в совершении уголовных правонарушений, совершение преступлений с использованием оружия, а также совершение уголовного правонарушения с использованием форменной одежды представителя власти. Смягчающие обстоятельства отсутствуют.
«Подсудимому по статье пунктам “А, Ж, З, Н” части 2 статьи 96 УК (в редакции 1997 года) назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. На основании части 5 статьи 69 УК (в редакции 1997 года) пожизненное лишение свободы заменено лишением свободы на срок 25 лет», — сообщили в суде. Приговор не вступил в законную силу.