Лидер банды из 90-х получил 25 лет за убийства в Казахстане

Установлено, что в период с января 1998 года по январь 1999 года подсудимый, являясь лидером и участником устойчивой вооруженной ОПГ, совершил на территории Северо-Казахстанской и Акмолинской областей убийство пятерых человек. С начала 2006 года подсудимый находился в розыске и жил по поддельным документам.​