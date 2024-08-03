Ночью над Ростовской областью сбиты 55 беспилотников

В Ростовской области ночью 3 августа 2024 территорию Ростовской области атаковали 55 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Известно, что первое сообщение в телеграм-канале губернатора появилось около часа ночи. В нем говорилось, что силами ПВО на севере Дона уничтожены три БПЛА.
— Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки, — добавил Василий Юрьевич.
Уже через два часа — новое сообщение:
— В результате массированной атаки повреждения получили несколько складских объектов на территории Морозовского и Каменского районов.
А в пять утра губернатор сообщил о том, что в общей сложности были сбиты 55 БПЛА.
— Жертв и пострадавших нет, — уточнил Василий Голубев. — В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования. Последствия на земле уточняются.