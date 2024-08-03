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Ночью над Ростовской областью сбиты 55 беспилотников

Что случилось в Ростовской области ночью 3 августа 2024 после атаки 55 БПЛА.

В Ростовской области ночью 3 августа 2024 территорию Ростовской области атаковали 55 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Известно, что первое сообщение в телеграм-канале губернатора появилось около часа ночи. В нем говорилось, что силами ПВО на севере Дона уничтожены три БПЛА.

— Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки, — добавил Василий Юрьевич.

Уже через два часа — новое сообщение:

— В результате массированной атаки повреждения получили несколько складских объектов на территории Морозовского и Каменского районов.

А в пять утра губернатор сообщил о том, что в общей сложности были сбиты 55 БПЛА.

— Жертв и пострадавших нет, — уточнил Василий Голубев. — В местах падения беспилотников ликвидацией последствий занимаются службы экстренного реагирования. Последствия на земле уточняются.