Жительница Новосибирской области получила срок за поддельные права

В Новосибирской области суд вынес приговор Алине Филипповой, которую признали виновной в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Суд установил, что в марте 2023 года Филиппова в Москве договорилась с неизвестным о покупке поддельного водительского удостоверения. Сибирячка передала свои анкетные данные, фотографию и деньги в сумме 39 500 рублей.
Отмечается, что девушка ранее училась в автошколе, однако не смогла сдать экзамен.
После покупки Филиппова приехала в Барабинск, поддельные права она хранила в кошельке и неоднократно предоставляла их инспекторам ДПС.
Однако 9 марта 2024 года инспектор в очередной раз остановил девушку за рулем автомобиля, она также предоставила ему поддельные права. При проверке водителя по базе выяснилось, что у Филипповой нет водительского удостоверения.
Во время судебного заседания девушка признала свою вину. Суд признал ее виновной в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения.
Ей назначили 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Отмечается, что раньше девушка уже была осуждена за четыре эпизода мошенничества с причинением значительного ущерба.