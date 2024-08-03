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Водителя оштрафовали на 2 миллиона за перевозку контрафактного алкоголя из Новосибирска в Купино

Районный суд вынес приговор Игорю Константинову, который перевез из Новосибирска в город Купино машину контрафактного алкоголя.

Источник: УФСБ по Новосибирской области

Из материалов дела следует, что местный бутлегер из Купино приобрел в Новосибирске партию спиртного без акцизных марок, которое надо было доставить в подготовленный для этого в его родном городе склад.

18 марта 2023 года продавец в Новосибирске, личность которого следователи так и не установили, подошел к Константинову на автостоянке и предложил перевезти груз, тот согласился. 20 марта доморощенный бутлегер на арендованной машине приехал на склад в Купино. В тот же день оперативники УФСБ изъяли немаркированный акцизными марками алкоголь.

Игорю Константинову предъявили обвинение в перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере (ч. 1 ст. 171.3 УК РФ).

— Приговором суда Константинов И. А. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 000 рублей, — рассказали в Купинском районном суде.

Приговор в силу не вступил, у сторон есть 15 суток на его обжалование.

Евгений БУЛГАКОВ.

штрафы