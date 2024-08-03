Водителя оштрафовали на 2 миллиона за перевозку контрафактного алкоголя из Новосибирска в Купино

18 марта 2023 года продавец в Новосибирске, личность которого следователи так и не установили, подошел к Константинову на автостоянке и предложил перевезти груз, тот согласился. 20 марта доморощенный бутлегер на арендованной машине приехал на склад в Купино. В тот же день оперативники УФСБ изъяли немаркированный акцизными марками алкоголь.