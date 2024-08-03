Ученика миллиардера из Прикамья Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве

По информации издания, одной из пострадавших стала предпринимательница из Санкт-Петербурга София. Она пояснила, что в 2022 году пришла в «Лайк центр» Аяза Шабутдинова, где познакомилась с бизнесменом. Он предложил ей вложить деньги в рекламу банков. София согласилась и перевела на его счёт семь миллионов рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, где выяснила, что в МВД подобные заявления уже поступали. По словам Софии, служба безопасности «Лайк-центра» не проверила судимости участников клуба. В другие клубы его, как выяснилось, прежде не пускали.