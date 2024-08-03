Трехлетний ребенок выпал из окна 15-го этажа в Алматы

Трагедия произошла 2 августа в Алатауском районе. Из окна на 15-м этаже выпала трехлетняя девочка. Ребенок погиб. По информации полиции, в настоящее время по данному факту ведется следствие, обстоятельства трагедии устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Страшная статистика падений детей из окон в Казахстане пополняется практически каждый день. В Семее 1 августа из окна на 9-м этаже многоэтажки выпал двухлетний ребенок.
30 июля в Атырау 6-летний мальчик выпал из окна на третьем этаже. Ему потребовалась операция.
В этот же день в Темиртау, оставшись без присмотра взрослых, из окна на 6-м этаже выпал мальчик 2018 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.
27 июля трехлетний малыш выпал из окна 13-го этажа в Алматы и погиб.
В МЧС Казахстана рекомендует: не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья; москитные сетки не уберегут от падения.