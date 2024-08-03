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Полицейские нашли водителя грузовика, совершившего ДТП с поездом

Водитель грузового «ЗИЛа», допустившего столкновение с пассажирским поездом вчера в Прикамье, был обнаружен полицейскими в своем доме, сообщает телеграмм-канал краевого МВД.

Источник: РИА "Новости"

Водитель объяснил, что после ДТП почувствовал себя плохо, в таком состоянии отошел в лес, где его нашли грибники и привели домой.

Напомним, вчера, 7 часов 57 минут на железнодорожном перегоне «Усть-Тискос-Европейская» Свердловской железнодорожной дороги скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Новый Уренгой — Москва», на одном из переездов совершил наезд на автомобиль «ЗИЛ». В результате столкновения никто из пассажиров поезда не пострадал. При этом водитель грузовика исчез с места ДТП.

Сейчас полиция ведет проверку обстоятельств произошедшего, также проверяется достоверность слов водителя.