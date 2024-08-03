Полицейские нашли водителя грузовика, совершившего ДТП с поездом

Напомним, вчера, 7 часов 57 минут на железнодорожном перегоне «Усть-Тискос-Европейская» Свердловской железнодорожной дороги скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Новый Уренгой — Москва», на одном из переездов совершил наезд на автомобиль «ЗИЛ». В результате столкновения никто из пассажиров поезда не пострадал. При этом водитель грузовика исчез с места ДТП.