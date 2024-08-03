В Новосибирске за сутки ограбили 8 магазинов

В пресс-службе агентства безопасности «Гвардия» сообщили, что 1 августа 2024 года в продуктовом супермаркете в Железнодорожном районе сибиряк похитил колбасу, кофе и шоколад на общую сумму 1,2 тысячи рублей.
После чего в супермаркете Октябрьского района молодой человек украл продукты на 1 тысячу рублей. В том же магазине 11-летний ребенок украл с витрины пончик за 50 рублей.
В Кировском районе мужчина пытался вынести из магазина продукты на более 1,2 рубля, а в Ленинском районе девушка украла алкоголь на 5 тысяч рублей.
В тот же день пьяный покупатель магазина на улице Зорге заявил, что его ограбили. Однако это оказалось плодом буйного воображения. И последнее хищение произошло в Ленинском районе, где поймали пожилого мужчину, который совершил 16 краж из одного и того же магазина.
Напомним, что за неделю клещи покусали более 100 новосибирцев.