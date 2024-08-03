В Новосибирске за сутки ограбили 8 магазинов

В тот же день пьяный покупатель магазина на улице Зорге заявил, что его ограбили. Однако это оказалось плодом буйного воображения. И последнее хищение произошло в Ленинском районе, где поймали пожилого мужчину, который совершил 16 краж из одного и того же магазина.