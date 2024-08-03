В Прикамье Toyota врезалась в столб и загорелась, в ДТП погибли 2 человека

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло в Соликамском округе. По предварительной информации, в 00.15 по дороге «Кунгур-Соликамск» со стороны Березников в направлении Соликамска двигался автомобиль Toyota Camry. На 309-м километре 27-летний водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги, врезался в столб и загорелся. В ДТП погиб водитель и его 28-летний пассажир.