«Заигрался в телефон и ушел от семьи»: как завершились поиски пропавшего на Байкале шестилетнего мальчика

Днем 20 июля в один из отделов полиции Прибайкальского района Бурятии позвонила встревоженная женщина. 43-летняя сибирячка рассказала, что во время отдыха что на озере Байкал, в местности Безымянка, потерялся её шестилетний сын. Мальчик играл с братом и сестрой, но ни дети, ни взрослые не заметили, как ребенок исчез из виду. Семья начала самостоятельные поиски и попросила помощи у отдыхающих, но результатов это не принесло.