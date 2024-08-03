«Заигрался в телефон и ушел от семьи»: как завершились поиски пропавшего на Байкале шестилетнего мальчика

Днем 20 июля в один из отделов полиции Прибайкальского района Бурятии позвонила встревоженная женщина. 43-летняя сибирячка рассказала, что во время отдыха что на озере Байкал, в местности Безымянка, потерялся её шестилетний сын. Мальчик играл с братом и сестрой, но ни дети, ни взрослые не заметили, как ребенок исчез из виду. Семья начала самостоятельные поиски и попросила помощи у отдыхающих, но результатов это не принесло.
— На место оперативно прибыли полицейские из числа приданных сил районного отдела МВД, задействованные на несение службы в местах массового отдыха — старший участковый уполномоченный полиции Сергей Ханхашанов из Отделения МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району и инспектор спецчасти Изолятора временного содержания Анатолий Бадмаев из Отделения МВД России по Курумканскому району, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Напарники разделились и начали обследовать берег, опрашивая отдыхающих. Через полчаса стало известно, что поиски завершены. Мальчишку обнаружили в 1,5 километрах от места пропажи. Ребенка привел к родителям младший сержант полиции Анатолий Бадмаев. Мама не смогла слез радости. К счастью, несмотря на близость к воде, ее сын остался невредим.
— Оказалось, что малолетний заигрался в компьютерную игру на телефоне и не заметил, как далеко ушел от семьи. А затем, пытаясь найти родных, заблудился ещё больше, — рассказали в МВД.
— Спасибо огромное сотрудникам полиции, дай Бог им здоровья, и пусть в их семьях будет всё хорошо и гармонично, — поблагодарила сибирячка мужчин.