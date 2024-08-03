Утратившим имущество после ЧП в Нижнем Тагиле увеличили выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Выплаты жителям Нижнего Тагила, утратившим имущество из-за частичного обрушения дома, увеличили более чем в три раза, сообщил департамент информационной политики Свердловской области в Telegram-канале.
«Губернатор Евгений Куйвашев принял решение увеличить выплаты жителям, которые полностью утратили имущество в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле, со 150 до 500 тысяч рублей», — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей первого, второго и третьего подъездов.
По информации МЧС, утром поисково-спасательная операция завершилась, всего из-под обломков извлекли 15 человек, в том числе семерых детей.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле
Два подъезда пятиэтажного дома по улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились 1 августа из-за взрыва газовоздушной смеси.
Погибли 10 человек, пятеро из них дети. Еще 16 пострадавших госпитализировали. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести, пятерых отпустили на амбулаторное лечение.
В Дзержинском районе ввели режим ЧС. Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура со своей стороны начала проверку организации, обслуживающей газовое оборудование в этом доме.
Власти Нижнего Тагила объявили субботу, 3 августа, днем траура.