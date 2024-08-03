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В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Емкости с топливом загорелись в Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА, сообщил глава администрации района Владимир Савин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Жители Каменского района! Сообщаю, что в результате атаки 6 БПЛА в 02.21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7», — написал он.

Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания.

Пострадавших нет.

По состоянию на 8.30, тушение пожара продолжается. К ликвидации пожара и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет.

Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.

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