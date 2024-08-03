В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

«Жители Каменского района! Сообщаю, что в результате атаки 6 БПЛА в 02.21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7», — написал он.
Службы экстренного реагирования ликвидируют возгорания.
Пострадавших нет.
По состоянию на 8.30, тушение пожара продолжается. К ликвидации пожара и последствий привлечены более 90 человек и 33 единицы техники. Угрозы населенному пункту нет.
Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что минувшей ночью территорию региона атаковали 55 украинских БПЛА, в результате атаки жертв и пострадавших нет.