В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале.
«В результате атаки шести БПЛА в 2:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7», — написал он.
При этом никто не пострадал, добавил Савин.
По его информации, службы экстренного реагирования ликвидируют пожар. На месте работают более 90 человек и 33 единицы техники.
Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.