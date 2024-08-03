Трентон
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

Савин: в Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале.

«В результате атаки шести БПЛА в 2:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7», — написал он.

При этом никто не пострадал, добавил Савин.

По его информации, службы экстренного реагирования ликвидируют пожар. На месте работают более 90 человек и 33 единицы техники.

Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.