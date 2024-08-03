Войска ПВО сбили очередной вражеский беспилотник над Воронежской областью

Ночь на 3 августа вообще была неспокойной. Сразу 36 БПЛА самолетного типа силы ПВО уничтожили над Ростовской областью, еще 17 — над Орловской, 9 — над Белгородской, 8 — над Курской, 2 — над Рязанской и по одному — над Краснодарским краем и Азовским морем.