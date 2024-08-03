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Войска ПВО сбили очередной вражеский беспилотник над Воронежской областью

БПЛА летел над нашим регионом в ночь на 3 августа.

В ночь на субботу, 3 августа, силы ПВО перехватили и уничтожили очередной вражеский беспилотник, летевший над Воронежской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны России.

Ночь на 3 августа вообще была неспокойной. Сразу 36 БПЛА самолетного типа силы ПВО уничтожили над Ростовской областью, еще 17 — над Орловской, 9 — над Белгородской, 8 — над Курской, 2 — над Рязанской и по одному — над Краснодарским краем и Азовским морем.

Пока атаки вражеских беспилотников в Воронежской области, к счастью, не приводили к гибели и к тяжелым ранениям людям.