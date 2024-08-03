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Мужчина украл колеса из шиномонтажной мастерской в Хабаровске

Полицейские задержали 33-летнего жителя ЕАО.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в Хабаровске мужчина украл автомобильные колеса с территории шиномонтажной организации. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сотрудники городской полиции задержали 33-летнего жителя ЕАО, который неоднократно становился фигурантом уголовных дел за кражи.

«Мужчина признался, что проколол три колеса на своем автомобиле и приехал к шиномонтажной мастерской, но она была закрыта. Увидев комплекты колес на территории, он украл их и установил на свою иномарку», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.