Мужчина украл колеса из шиномонтажной мастерской в Хабаровске

Ночью в Хабаровске мужчина украл автомобильные колеса с территории шиномонтажной организации. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники городской полиции задержали 33-летнего жителя ЕАО, который неоднократно становился фигурантом уголовных дел за кражи.
«Мужчина признался, что проколол три колеса на своем автомобиле и приехал к шиномонтажной мастерской, но она была закрыта. Увидев комплекты колес на территории, он украл их и установил на свою иномарку», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.