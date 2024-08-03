Мужчина украл колеса из шиномонтажной мастерской в Хабаровске

«Мужчина признался, что проколол три колеса на своем автомобиле и приехал к шиномонтажной мастерской, но она была закрыта. Увидев комплекты колес на территории, он украл их и установил на свою иномарку», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.