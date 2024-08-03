Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

«По информации представительства ДНР в СЦКК, с 21.00 2 августа до 9.00 3 августа противник два раза открывал огонь из ствольной артиллерии больших калибров. По мирным жителям Петровского района неофашисты выпустили 6 снарядов калибром 155 мм и сбросили 2 ВОП с БПЛА. Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по ул. Проезжей пострадала женщина 1946 г. р.», — написал он в своем Telegram-канале.